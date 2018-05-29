Йенс Столтенберг: Азербайджан является очень важным партнером для НАТО
Азербайджан является очень важным партнером для НАТО.
Об этом во время весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Варшаве сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации Малахат Ибрагимгызы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Столтенберг высоко оценил сотрудничество с Азербайджаном.
"Азербайджан является очень важным партнером для НАТО, и мы очень довольны партнерством с Баку и высоко оцениваем его. В прошлом году Президент Ильхам Алиев совершил официальный визит в Брюссель. Во время этого визита состоялись очень важные встречи в штаб-квартире НАТО", - отметил Столтенберг.
Отметим, что 24-28 мая состоялась весенняя сессия Парламентской Ассамблеи НАТО. Азербайджан на этой сессии представили депутаты азербайджанского парламента Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов.
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