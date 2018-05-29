Генсек НАТО сделал важное заявление по карабахскому конфликту

НАТО готова оказать помощь в решении нагорно-карабахского конфликта мирным путем.

Об этом во время весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Варшаве сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос члена азербайджанской делегации Малахат Ибрагимгызы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе сессии Ибрагимгызы рассказала о многолетней борьбе Азербайджана с захватнической Арменией, оккупировавшей азербайджанские территории. В ответ на это Столтенберг подчеркнул, что возглавляемая им организация готова оказать поддержку в решении нагорно-карабахского конфликта.

"Мы знаем об этой проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, но решением нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Мы, как НАТО, готовы оказывать помощь в решении этой проблемы мирным путем", - добавил Столтенберг.

Отметим, что 24-28 мая в Варшаве состоялась весенняя сессия Парламентской Ассамблеи НАТО. Азербайджан на этой сессии представили депутаты азербайджанского парламента Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов.

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