https://news.day.az/politics/1134081.html Вилаят Эйвазов: Азербайджанская полиция оправдывает оказанное ей доверие, оставаясь верной долгу
Вилаят Эйвазов: Азербайджанская полиция оправдывает оказанное ей доверие, оставаясь верной долгу
Азербайджанская полиция оправдывает оказанное ей доверие, оставаясь верной долгу.
Об этом говорится в поздравлении министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, адресованном личному составу МВД по случаю второго июля - Дня полиции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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