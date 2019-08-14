На днях премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился с армянами планами включить армянскую армию в двадцатку самых боеспособных и передовых в мире, а правительство сообщило о двукратном увеличении ассигнований на военную промышленность.

Если судить по этим новостям, то дела идут просто замечательно. Но в понедельник вечером стало известно, что гражданин Армении, солдат Араик Казарян, служивший на передовой, самовольно покинул место службы и оказался вблизи азербайджанских позиций, где и был задержан.

Как сообщает минобороны Азербайджана, в результате предварительного допроса было установлено, что причиной дезертирства военнослужащего вражеской стороны послужили произвол, невыносимое и бесчеловечное отношение к военнослужащим в воинской части, в которой он служил. Казарян в течение длительного времени неоднократно подвергался физическому и моральному давлению со стороны командиров и других военнослужащих. О пережитом солдатом свидетельствуют гематомы и раны на его теле.

В МО Армении факт дезертирства Казаряна отрицать не стали, но министр Давид Тоноян уверен, что солдат просто заблудился, и призвал не верить "азербайджанской дезинформации".

Армянские и проармянские СМИ уже встали на защиту дезертира и обвинили азербайджанскую сторону в "похищении".

Как, например, пишут Регнум и Спутник-Армения, все, мол, говорит о том, что Казаряна "похитили". Дескать, он был славным парнем, слушался маму, хорошо учился в школе, увлекался программированием, был доволен службой и ни на что не жаловался.

И вообще, возмущаются авторы публикации, если у Казаряна были проблемы, он мог всегда пожаловаться по специальной "Линии доверия", которая была недавно введена в армянской армии.

Последний аргумент звучит даже комично, нет, скорее, как издевательство над тысячами армянских военнослужащих, страдающих от беззакония и неуставных отношений, и солдатскими матерями, получающими вместо сыновей гробы. Служба в армянской армии - это тест на выживание, и не каждому он по силам. Кто-то кончает жизнь самоубийством, кто-то убивает обидчиков, а кто-то, как Араик Казарян, бежит к противнику.

Интересно, скольким замученным армянским солдатам помогла "линия доверия"? Руководство минобороны и раньше заявляло, что вопрос дисциплины и порядка в вооруженных силах полностью контролируется. Тем не менее, СМИ то и дело потрясали и потрясают общественность жуткими историями, в которых красной линией проходит тема безнаказанности.

Примечательно, что наибольшее число случаев насилия над военнослужащими и самоубийств солдат происходит в оккупационных подразделениях армянских ВС. Именно из оккупированного Карабаха чаще всего приходят новости о драматических случаях в армии.

На днях сайт Forrights.am рассказал историю годичной давности, которая, однако, так и не получила своего логического конца.

В военчасти в селе Мадагис Тертерского района сформировалось логово преступности, пишет сайт. На часть офицеров заведены уголовные дела, другие уже осуждены за различные преступления Но при этом они не уволены и продолжают выполнять служебные обязанности (?!). Дело в том, что насилие в отношении солдат стало обязательной частью их работы. Солдат срочной службы пытают, назначают им садистские наказания, а руководит этим безобразием командир части Армен Гезалян.

Заместитель Гезаляна, правая рука командира Артур Фахрадян пользуется славой самого жестокого офицера. Родом он из Армавирской области Армении. Он уже дважды представал перед судом за подобные действия, но военная прокуратура соответствующего гарнизона почему-то относится к нему очень "гуманно".

В ночь на 12 июня 2018 года майор Фахрадян уложил солдат на землю и прошелся по ним. Таким образом он наказал ребят за то, что после команды "спать", они ели в спальном помещении. Застав парней, майор избил троих - младших сержантов Мхитара Саргсяна, Сергея Григоряна и Нарека Погосяна. В 7:30 утра он построил перед зданием полка Погосяна и еще пятерых военнослужащих. Бутылкой из-под сока он нанес несколько ударов по лицу и плечу младшего сержанта Погосяна. Другим отдал приказ принять упор лежа, после чего стал ходить по солдатам.

В течение полугода, пока шло следствие, преступный майор пользовался полной свободой и продолжал службу. В феврале этого года Фахрадяну, наконец, был вынесен приговор, но условный, потому как майор этот героический и имеет хорошую характеристику от начальства.

Сегодня Фахрадян продолжает службу, и никто его не собирается увольнять за содеянное. Через пару месяцев назначенного ему испытательного срока, майор снова взялся за старое.

В минобороны Армении недоумевают: а с какой стати Фахрадяна должны уволить за какую-то там статью об избиении солдата?

"Это как минимум означает, что избивающие солдат находятся под особым покровительством командования минобороны и военчасти и по каким-то причинам поощряются ими. Майор-преступник чувствует себя полностью защищенным прокуратурой, судами, своим командиром, полковником Арменом Гезаляном, министром обороны Давидом Тонояном, а криминальные случаи в военчасти Матагиса продолжаются", - пишет армянский ресурс.

Руководство части - на стороне офицера-садиста.

Интересно, что в этой части, дислоцированной на оккупированных территориях, целых три условно осужденных офицера!..

Но не только неуставные отношения и офицеры-садисты заставляют армянских призывников любыми способами пытаться уклониться от службы в Карабахе. Как и все оккупированные Арменией территории в целом, дислоцированные здесь военчасти тоже являются серой зоной, в которой творятся темные дела. Низкокачественное питание, отсутствие нормального медицинского обслуживания, болезни. Недавно стало известно, что в расположенных на юго-восточном направлении частях ВС РА на оккупированных территориях Азербайджана свирепствует туберкулез.

Одним словом, Араику Казаряну очень повезло, что он вовремя "заблудился".

Зульфугар Ибрагимов