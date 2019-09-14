Бывший заместитель помощника госсекретаря США, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза дал интервью армянскому изданию "168 жам".

В беседе с армянскими журналистами Брайза высказался по процессам вокруг карабахского урегулирования.

По мнению экс-сопреда, на начальном этапе правления Никола Пашиняна в процессе урегулирования наблюдались некоторые позитивные сдвиги.

"Несколько месяцев назад заявление, сделанное сторонами в результате продолжающихся на протяжении долгих месяцев переговоров о подготовке обществ к миру, о мерах укрепления доверия, которые укрепили бы режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения, было для меня самым значительным прогрессом за последние годы.

Мне известно, что в Баку хотят продвинуться вперед с премьер-министром Пашиняном в урегулировании вопроса, но всегда есть сомнения в том, сможет ли премьер-министр Пашинян эффективно консолидировать свою собственную политическую силу, поскольку старая система работает против него, продолжается конкуренция, давление. Поэтому я думаю, что этот вопрос замедлил прогресс и оказывается давление на премьер-министра Пашиняна", - сказал Брайза "168 жам".

Американский дипломат напомнил, что когда-то Левон Тер-Петросян был близок к прорыву, но попал под огромное давление, а через некоторое время был расстрелян армянский парламент. По свидетельству Брайзы, во время президентства Сержа Саргсяна, несколько лет назад также возникла ситуация, когда стороны были близки к прорыву. После апрельской войны 2016 года Владимир Путин сделал несколько примечательных предложений, за которыми последовал захват полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване. "То же самое происходит с Пашиняном, во всем этом нет ничего нового", - констатировал Мэтью Брайза.

Отвечая на вопрос относительно попыток Пашиняна сделать сепаратистов Карабаха стороной переговоров, экс-посол заметил: "Это переговоры, а в переговорном процессе следует как давать, так и брать, и если вы хотите чего-то от другой стороны, то у вас должно быть что предложить взамен на это. На мой взгляд, в настоящее время Азербайджан говорит: "А что мы получим, если сделаем то, чего не хотим?". То есть, есть цена, которую надо заплатить за этот важный шаг. Но это дело двух сторон".

Зульфугар Ибрагимов