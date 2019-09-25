Члены Конгресса, находящиеся под влиянием армянской диаспоры, не беспокоятся об ущербе, наносимом отношениям США и Азербайджана, поскольку они сосредоточены на том, чтобы угодить диаспоре.

Об этом сказал в интервью Day.Az бывший заместитель помощника госсекретаря США, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, отвечая на вопрос, насколько проармянская деятельность в Конгрессе отвечает интересам Соединенных Штатов.

Брайза отметил, что попытки лобби влиять на решения Конгресса были интенсивными в течение многих лет. В этой связи американский дипломат напомнил, что несколько лет назад представителям армянской диаспоры удалось убедить двух сенаторов заблокировать голосование по его кандидатуре на должность посла США в Азербайджане. "Это было недемократичным шагом", - подчеркнул экс-посол.

"Конгресс США - это независимая ветвь власти, которая призвана конкурировать и уравновешивать исполнительную власть, которую возглавляет президент. В целом, лоббисты могут оказывать большее влияние на Конгресс, чем на исполнительную власть, потому что Конгресс призван быть ближе к американскому избирателю, чем исполнительная власть, а лоббисты представляют интересы групп отдельных американских избирателей. В результате цели Конгресса и исполнительной власти часто расходятся", - сказал Мэтью Брайза.

Отвечая на наши вопросы, бывший заместитель помощника госсекретаря с сожалением отметил, что общественность США, как правило, не осведомлена о регионе Южного Кавказа. Очень немногие американцы способны определить на карте, где расположен регион Южного Кавказа.

Что же касается отношения США к инициируемым Азербайджаном региональным проектам, то Мэтью Брайза сказал следующее: "Я не думаю, что президент Трамп досконально знаком с проектом Южного газового коридора. Тем не менее, он очень заинтересован в уменьшении зависимости Европы от российского природного газа, а также стимулировании экспорта американского газа. Причина, по которой нынешние и бывшие официальные лица США, такие, как я, заинтересованы в проекте, заключается в том, что мы понимаем стратегическую важность оказания помощи Азербайджану и Грузии в укреплении их суверенитета и независимости и сокращения монопольного влияния России на европейских потребителей энергоресурсов"

Лейла Таривердиева