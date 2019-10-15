Накануне супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян опубликовала на своей странице в Facebook фото с католикосом всех армян Гарегином. Акопян восседает рядом с патриархом всея армян, игриво обнажив ножку и плечико, как говорится в "12 стульях", "вся такая воздушная" и так далее. Встреча состоялась на приеме созданного супругой премьера попечительского совета благотворительных фондов "Мой шаг" и "Город улыбок".

Выставила фотографию Анна Акопян под постом, опровергающим информацию СМИ о том, что она летала в Швейцарию на правительственном самолете. Мол, католикос видел ее в эконом-классе обычного лайнера и может подтвердить.

"P.S. Своих друзей прошу распространить эту запись, поскольку СМИ сильны только в распространении аморальной лжи, а правде испытывают "личную неприязнь":)))", - резюмировала запись Анна Акопян.

Однако ее оправдания и свидетельства католикоса обратили на себя внимание пользователей меньше всего. Наибольшее внимание вызвал внешний вид первой дамы Армении, очень неподходящий для встречи с главой армянской церкви.

Как пишет Panorama.am, оставим в стороне, что она назвала СМИ аморальными. В Facebook она опубликовала фото и попросила распространить доказательство своего опровержения, что, однако, стало предметом нового обсуждения: на тему "куда смотрит протокольная служба правительства".

Примечательно, что на днях стало известно о том, что Акопян прогнала своего стилиста Софию, для отвода глаз оформленную как "помощник премьер-министра". Как писали армянские СМИ, причиной такой немилости стали плохие советы стилиста, из-за чего наряды супруги премьера постоянно становились объектом негативных обсуждений.

Как видно, стилист была тут совершенно не при чем.

Султан Керим