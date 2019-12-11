Мы согласны жить с армянами в условиях постоянного мира в рамках границ Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель Азербайджанской общины Нагорного Карабаха Турал Гянджалиев. Он сообщил что конфликт должен быть разрешен и этому нет альтернативы.

"Если в будущем в деле урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта будет прогресс, то можно будет рассмотреть вопрос встречи общин. О смене формата переговоров не может быть и речи. Наше решение окончательное, и мы сообщали об этом. Мы готовы жить с армянами в Карабахе в условиях мира, после того как конфликт будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Если они избегают переговоров, это говорит о том, что их позиция не конструктивна", - сказал Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.