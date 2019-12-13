Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ, не имеющий какого-либо правового обоснования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя принятие Сенатом США резолюции о признании т.н. "геноцида армян". По ее словам, это является попыткой фальсификации истории и ее использования в качестве средства политического давления.

"Ссылка на сомнительные с научной, исторической точки зрения источники в тексте резолюции доказывает, что документ подготовлен не на профессиональном уровне и служит грязным целям армянских лоббистских кругов.

История должна быть исследована историками на основе принципа объективности.

Стремясь дать оценку событиям, которые якобы произошли свыше века тому назад, Сенат США хранит молчание в отношении продолжающейся военной агрессии Армении против Азербайджана, кровавой этнической чистки свыше миллиона азербайджанцев, осуществленной на оккупированных территориях, их существования в качестве вынужденных переселенцев, а также Ходжалинского геноцида, тем самым демонстрируя политику двойных стандартов.

Мы оцениваем эту резолюцию как тенденциозный документ не имеющий какого-либо правового обоснования", - сказала Лейла Абдуллаева.