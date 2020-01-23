Центральная избирательная комиссия Грузии (ЦИК) направит в Азербайджан делегацию для наблюдения за ходом выборов в Милли Меджлис (парламент), которые пройдут 9 февраля.

Об этом сообщили Trend в четверг в ЦИК Грузии, передает Day.Az.

"От ЦИК Азербайджана получено приглашение к участию за ходом выборов в Милли Меджлис. ЦИК Грузии планирует направить в Азербайджан делегацию в составе пяти человек", - сказали в структуре.

В частности, было отмечено, что в состав делегации войдут заместитель председателя ЦИК Грузии Георгий Шарабидзе, секретарь ЦИК Георгий Джавахишвили, руководитель юридического отдела ЦИК Георгий Дзагания, начальник отдела Управления персоналом ЦИК Георгий Каландаришвили, директор Центра развития избирательных систем, реформ и обучения ЦИК Натиа Заалишвили.

"Все необходимые документы уже отправлены, и ожидается, что делегация прибудет в Баку 7 или 8 февраля", - сказали в ЦИК Грузии.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля 2020 года.