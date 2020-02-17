https://news.day.az/politics/1203910.html Мазахир Панахов: ЦИК серьезно расследует все видеоматериалы
Мазахир Панахов: ЦИК серьезно расследует все видеоматериалы
В связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, в социальных сетях всего было распространено 385 видеороликов.
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он отметил, что видеоматериалы связаны со 179 участками 68 избирательных округов.
Панахов добавил, что ЦИК серьезно расследует все видеоматериалы.
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