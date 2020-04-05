Тамам Джафарова: Государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса

Азербайджанское государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса.

Об этом сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Тамам Джафарова, передает Day.Az .

По ее словам, число людей, зараженных коронавирусом, в мире превысило один миллион, а число смертей - 50 тысяч: "Самое страшное, что против этого вируса нет лекарств или вакцин, и никто не знает, когда они появятся. Не случайно, что существующая ситуация сравнивается с войной. Больше всего жертв зарегистрировано в странах, которые не предприняли своевременные меры изоляции и не приняли во внимание серьезность проблемы. Именно поэтому в таких странах, как Италия, Испания, Франция и даже США, число смертей и заражений коронавирусом исчисляется тысячами. В больницах не хватает мест для размещения инфицированных, а также возникает нехватка медикаментов. Даже системы здравоохранения развитых стран не готовы принять так много пациентов. Но есть и другой пример. Китайское государство, где началось распространение вируса, объявило, что уже остановлено распространение вируса внутри страны. Это стало возможным благодаря своевременным действиям государства по предотвращению коронавируса и строгому соблюдению населением мер изоляции".

Депутат призвала граждан Азербайджана сравнить эти два случая и сделать выводы.

"Сегодня Азербайджан является одной из стран с самой низкой распространенностью коронавируса. С первого дня наше государство приняло и продолжает принимать всесторонние превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса и защиты здоровья населения. В этом направлении принимаются всесторонние меры под руководством Президента Ильхама Алиева. Мы все видим работу, проделанную Оперативным штабом, созданным при Кабинете министров в этом направлении. Государство делает все возможное для защиты здоровья своих граждан, минимизации социальных и экономических последствий вируса", - сказала Джафарова.

Она добавила, что в борьбе с пандемией на граждан также выпадает большая ответственность: "От граждан требуется только соблюдение режима изоляции, ограничительных правил. К сожалению, некоторые граждане не воспринимают всерьез угрозу распространения пандемии коронавируса, не хотят соблюдать условия социальной изоляции, принятого правительством особого карантинного режима. Они, к сожалению, не могут понять опасность этого смертельного вируса. Граждане должны знать, что если они не будут следовать правилам социальной изоляции, не будут оставаться дома, то рискуют не только своей жизнью, но и окружающих, своих близких. Учитывая быстрое распространение вируса, правительство объявило особый карантинный режим в Азербайджане. Однако ход событий потребовал ужесточения карантинного режима. С 5 апреля в рамках особого карантинного режима передвижение еще больше ограничивается".

Депутат подчеркнула, что граждане, которые не работают во время особого карантинного режима, должны оставаться дома, а те, кто хочет выйти из дома, должны получить разрешение по SMS: "Все это для защиты здоровья наших граждан. Если наши граждане не будут соблюдать правила, большие потери неизбежны. Ситуация хуже, чем мы себе представляем. Единственный способ борьбы - это усиление самоизоляции и правил личной гигиены. Граждане должны знать, что государство делает все возможное для защиты их здоровья. Наши врачи, медперсонал борются с вирусом на передовой. Они рискуют своей жизнью. Наша полиция также находится на передовой в этой борьбе. В такие трудные для нашей страны дни я призываю граждан быть максимально ответственными и оказывать полную поддержку мерам, принимаемым государством".

Депутат добавила, что все рекомендации, предложения и решения Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской Республики должны выполняться безоговорочно.