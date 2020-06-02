В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики
Заместитель Эмира Государства Катар Абдулла бин Хамад Аль Тани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше превосходительство.
Хочу передать Вам сердечные приветствия и поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - постоянного прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Президент Доминиканской Республики Данило Медина направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Считаю честью передать Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания прогресса и благополучия Вашему великому народу по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство, господин Президент.
Хочу передать Вашему превосходительству и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня Республики.
Рад постоянному сотрудничеству с Вами в укреплении связей между Монголией и Азербайджаном во всех сферах, представляющих взаимный интерес. С большой радостью сообщаю Вам, что как результат проведенных нами во время встречи в рамках Давосского всемирного экономического форума в январе этого года обсуждений, касающихся развития экономического сотрудничества между нашими странами, наша делегация успешно поработала в Баку. Переговоры о сотрудничестве и обмене опытом в горнодобывающей, сельскохозяйственной сферах и в области легкой промышленной успешно продолжаются. Господин Президент, уверен, что Вы будете продолжать поддерживать эти усилия.
Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Азербайджана - мира и процветания", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Султан Омана Хайсам бен Тарек аль Саид направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.
Пользуясь случаем, желаю Вам счастья и крепкого здоровья, а дружественному народу Азербайджана - устойчивого прогресса и благосостояния", - говорится в поздравительном письме.
ХХХ
Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
"Ваше превосходительство.
От имени народа Государства Катар и от себя лично рад передать Вам и братскому народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана - прогресса и процветания, а также дальнейшего укрепления в предстоящие годы двусторонних связей между нашими странами", - говорится в поздравительном письме.
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