«Независимая газета» устроила клеветническую кампанию против Азербайджана

Глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию, опубликованную в российском издании "Независимая газета".

Как сообщили Day.Az в МИД, Л.Абдуллаева отметила, что в очередной раз наблюдается распространение информации дезинформационного характера, не имеющей ничего общего с Азербайджаном, не опирающейся на какой-либо факт и достоверный источник: "Оцениваем это как клевету, грязную кампанию против нашей страны.

Не вызывает сомнений, что за этой кампанией стоит Армения, привлекшая наемников и террористов из Ближневосточного региона в рамках агрессивной политики против Азербайджана.

Всем известно, что один из руководителей террористической организации АСАЛА, непосредственный участвовавший в оккупации Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, имеющий американское происхождение и долгие годы действовавший в Ливане в качестве члена террористической организации Монте Мелконян объявлен в Армении национальным героем, информация об этом террористе, его "героизме" включена в учебники средних школ Армении".

Л.Абдуллаева также отметила, что распространяя ложь против Азербайджана, Армения, которая в настоящее время сталкивается с проблемой мобилизационных ресурсов и планирует на добровольной основе привлечь в свою армию вооруженные отряды из числа иностранных наемников, ставит цель отвлечь внимание международной общественности от своих грязных планов:

"Подчеркиваем, что Азербайджан имеет сильную и профессиональную армию и не нуждается в каких-либо внешних силах для достойного отпора враждебным силам, а также для восстановления территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ".