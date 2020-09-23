Азербайджан - безусловно очень толерантная страна

Никаких сомнений в том, что Азербайджан - очень толерантная страна, сказал в среду Trend мэр израильского города Тират-Кармель Арье Таль, передает Day.Az.

Вспоминая свой недавний визит в Азербайджан, Таль отметил гостеприимство местных жителей.

"Жители Азербайджана - это люди, которые верят в доброту, окажут вам настолько теплый прием, что вы почувствуете себя как дома", - сказал ТальАрье Таль.

Несомненно, отметил Таль, что это результат политики толерантности Азербайджана.

"Эта страна одна из самых толерантных, и то, как люди здесь приветствуют вас, доброжелательно относятся к вам, показывает это. Вы не найдете этого во многих других странах. Можно сказать, что Азербайджан - одно из лучших мест, здесь люди открытые, открытые для новых идей, открытые для установления хороших отношений с гражданами многих стран", - сказал он.