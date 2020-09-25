Издание Berliner Press рассказало о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН

Немецкое издание Berliner Press рассказало о выступлении Президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате онлайн-конференции на общих дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, материал содержит отсылки к основным тезисам выступления Президента Азербайджана. В публикации подчеркивается, что в своем выступлении Президент Ильхам Алиев привлек внимание к таким вопросам, как агрессивная политика Армении в отношении Азербайджана, угрожающая миру и безопасности в регионе, оккупация азербайджанских территорий, этническая чистка в отношении местного азербайджанского населения, незаконное заселение оккупированных земель, совершение провокаций на всей протяженности государственной границы.

В материале также сообщается, что Президент Азербайджана в своем выступлении акцентировал внимание на достижениях страны в области построения и укрепления стабильного, демократического, этнически и религиозно толерантного государства, а также в борьбе с пандемией COVID-19.