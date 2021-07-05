Армяне ставят весь регион Южного Кавказа под угрозу экологической катастрофы

Между Азербайджаном и Арменией снова конфликт, на этот раз экологический. В Баку очень озабочены загрязнением трансграничной реки Охчучай горнодобывающим предприятием в Сюникской области Армении. Выбросы тяжелых металлов, производимые Гаджаранским медно-молибденовым комбинатом и Гафанским рудным заводом, губительны для речной фауны и окружающей среды, отмечают экологи. При этом Охчучай впадает в Араз, вторую реку на Южном Кавказе, по которой проходят южные границы Армении и Азербайджана, а также часть северо-западной границы Ирана. Далее же Араз впадает в Куру - главную водную артерию Азербайджана. Естественно, в Баку обеспокоены ухудшением качества воды, используемой в быту и сельском хозяйстве страны, передает Day.Az со ссылкой на Свободную Прессу.

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана обратилось за помощью в международные организации, в частности, к директору европейского офиса ЮНЕП (Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде) Бруно Поцци и Исполнительному секретарю Европейской экономической комиссии ООН Ольге Алгаеровой, а также к руководителю Управления окружающей среды Ирана Исе Калантари.

Аварии беспрецедентные, компенсации ущерба смешные

Проблемы с экологией в горнодобывающих районах Сюникской области Армении существуют давно. В 2017 году шумной новостью стала авария на хвостопроводе Гафанского горно-обогатительного комбината, в результате которой от загрязнения пострадало 1800 кв.м территории, сообщало издание "АрмИнфо".

А осенью 2019 года пресс-служба МЧС Армении сообщала, что река стала белого цвета в результате повреждения хвостохранилища Гаджаранского медно-молибденового комбината. Проблему обсуждали на заседании правительства Армении, в ходе которого глава МЧС Феликс Цолакян признал, что владельцы предприятия пытались скрыть ЧП и самостоятельно починить поврежденные трубы.

После инцидента член Всеармянского экологического фронта Левон Галстян сообщил, что "за последние 6−7 лет десяток таких случаев зафиксирован, и каждый раз скрывали либо случай аварии, либо ее последствия". А еще один армянский эколог Борис Саргсян назвал беспрецедентными и аварию, и причиненный ею экологический ущерб.

Министр охраны природы Эрик Григорян при этом сетовал, что размеры компенсации ущерба смешные, сообщало "Радио Азатутюн".

Кто загрязняет реку?

Зангезурский медно-молибденовый комбинат, эксплуатирующий руду Гаджаранского медно-молибденового месторождения, на 60% принадлежит немецкой компании "Cronimet Mining". Гафанский горно-обогатительный комбинат, ведущий добычу на Шаумянском золото-полиметаллическом месторождении, принадлежит компании "Chaarat Gold Holdings Limited", зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

"Cronimet Mining" играет заметную роль в экономической и политической жизни Армении. Любопытно, что, несмотря на претензии со стороны экологов и регулярные скандалы, на своем сайте немцы декларируют приверженность стандартам качества, эффективности и безопасности. Да и для премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Cronimet", видимо, ассоциируются с теми самыми "европейскими ценностями". Например, в 2018 году на встрече с управляющим партнером компании "Cronimet Mining", почетным консулом Армении в земле Баден-Вюртемберг Гюнтером Пиларским Пашинян так и говорил, что "правительство поощряет продолжительное привлечение иностранных инвестиций в экономику Армении и внедрение передовой культуры управления". О соблюдении экологических стандартов тоже упоминалось, но на практике происходит совсем другое.

После военного конфликта осени 2020 года и перехода Зангиланского района под контроль Баку, уже азербайджанские экологи смогли заняться ситуацией в регионе. И их выводы были неутешительны. Так, в марте 2021 года в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана назвали загрязнение причиной массовой гибели рыбы в реке Охчучай. Лабораторный анализ речной воды показал чрезмерное содержание в ней меди, молибдена, марганца, железа, цинка, хрома и тяжелых металлов.

"Результаты мониторинга и анализа, а также массовая гибель рыбы, еще раз подтверждают факт загрязнения реки токсичными отходами с Гаджаранского медно-молибденового комбината и Кафанского медно-рудного комбината в Армении", - заявили в Минэкологии Азербайджана, отметив, как цитирует Day.Аz, что анализ проб воды провели в аккредитованной на международном уровне лаборатории SGS (Германия) на основании контракта с "Societe General de Survelliance Azeri Ltd LLJ".

В апреле представитель Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев рассказал, что мониторинг (проведенный с января по март 2021 года) выявил многократное превышение содержание никеля, железа и медно-молибденового соединения в Охчучае. Содержание никеля было превышено в 7 раз, железа - в 4 раза, а медно-молибденового соединения - в 2 раза выше нормы.

В Баку пытаются привлечь международную общественность к проблеме, сетуя, что Армения не присоединилась к Хельсинкской конвенции по трансграничным водам, которая является механизмом усиления мер, предпринимаемых в таких вопросах непосредственно государствами. Грузия, на территории которой берут начало немало рек, протекающих по территории Азербайджана, также не присоединилась к этой международной конвенции, но с ней Баку хотя бы ведет двусторонние переговоры по вопросу экологии. С Арменией же в виду конфликта диалог практически невозможен. Тем более, что Азербайджан находится в более уязвимом положении, поскольку расположен ниже по течению рек.

Некоторые азербайджанские чиновники даже заявляли об "экологическом терроризме" со стороны Армении. И их можно понять, ведь загрязненный Охчучай, впадая в Араз, затем попадает в Куру - главную водную артерию страны. Таким образом, под угрозой оказывается весь Каспийский водный бассейн. В итоге Азербайджану остается надеяться разве что на международную поддержку.

Минэкологии страны обратилось к ряду международных организаций, начиная с уже упомянутых писем Бруно Поцци, Ольге Алгаеровой и Исе Калантари, также о проблеме поставили в известность немецкий Бундестаг и тамошних "Зеленых". Минэкологии призвало немецких политиков, пекущихся об экологии, а также гражданское общество Германии "обратить внимание на деятельность "Зангезурского медно-молибденового завода", основным акционером которого является немецкая компания "Cronimet Holding", которая эксплуатирует рудник Гаджаран, представляющий серьезную угрозу окружающей среде и здоровью людей".

Ирану было предложено "сообща действовать для пресечения негативного трансграничного влияния на окружающую среду двух стран, а также создать совместную рабочую группу", сообщил завотделом международного сотрудничества Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Эмин Гарабаглы.

Именно на международную общественность, наверное, и остается надеяться в данном вопросе, поскольку договориться о чем-то Баку и Еревану в настоящее время будет трудно, хотя экология региона должна волновать не только азербайджанскую сторону и быть важнее политических разногласий.