https://news.day.az/politics/1363525.html В Грузии пройдут военные учения стран НАТО с участием Азербайджана
В Грузии пройдут военные учения стран НАТО с участием Азербайджана
В Грузии пройдут международные военные учения Agile Spirit 2021. Об этом сообщается на сайте Европейского командования Вооруженных сил (ВС) США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Кроме Грузии и Соединенных Штатов, в них примут участие военнослужащие 13 стран НАТО и партнерских государств альянса. Среди них Германия, Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Турция, Украина, Азербайджан и другие. Всего в учениях будут задействованы более 2,5 тысячи военных.
Учебные маневры пройдут с 26 июля по 6 августа. Они включают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.
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