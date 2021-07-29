https://news.day.az/politics/1365827.html Двое военнослужащих из Азербайджана примут участие в учениях НАТО в Грузии в качестве наблюдателей
Двое военнослужащих из Азербайджана примут участие в учениях НАТО в Грузии в качестве наблюдателей
В настоящее время в Грузии проходят международные военные учения НАТО Agile Spirit 2021.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, согласно ранее утвержденному Министром обороны плану, 2 военнослужащих азербайджанской армии примут участие в заключительной части учений с 1 по 6 августа в качестве наблюдателей.
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