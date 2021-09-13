Милли Меджлис утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа армий Азербайджана и Турции

Милли Меджлис утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции.

Как сообщает Day.Az, это включено в повестку заседания парламентского комитета по обороне и безопасности, которое состоится 16 сентября.

Вопросы, включенные в повестку заседания, следующие:

1.Отчет о работе комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весеннего и внеочередного сессий 2021 года.

2. План работы комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на осеннюю сессию 2021 года.

3. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Правительством Турецкой Республики об учениях спецназа Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции".