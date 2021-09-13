Милли Меджлис утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа армий Азербайджана и Турции
Милли Меджлис утвердит меморандум о взаимопонимании по учениям спецназа Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции.
Как сообщает Day.Az, это включено в повестку заседания парламентского комитета по обороне и безопасности, которое состоится 16 сентября.
Вопросы, включенные в повестку заседания, следующие:
1.Отчет о работе комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией в период весеннего и внеочередного сессий 2021 года.
2. План работы комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией на осеннюю сессию 2021 года.
3. Законопроект Азербайджанской Республики "Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Правительством Турецкой Республики об учениях спецназа Азербайджанской Армии и Вооруженных сил Турции".
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