А сенатор Климов пошлет своего сына охранять границы Армении?

Российский сенатор, член Комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов в ходе видеомоста на мультимедийной площадке симоньяновского агентства Sputnik Армения клятвенно заявил, что "Россия будет защищать общепризнанные границы Армении как свои собственные".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, понятно, что впереди выборы в Государственную думу, а голоса армянской диаспоры конвертированы в политические пакеты с полным набором интересов армянства.

Хотелось бы спросить у сенатора, а с какой стати он ставит на один уровень интересы России и Армении? И почему Россия должна защищать границы Армении как свои собственные? У американцев там посольство на две тысячи человек, биолаборатории, штаб Сороса и прочее. Армяне что ни день, то антироссийские акции проводят, а Россия должна защищать их границы, как свои собственные?

Армения - член ОДКБ, а по факту уже является форпостом Запада на Южном Кавказе и противоречит интересам РФ на всех уровнях. Тогда почему русские солдаты должны погибать за Армению? Андрей Климов пошлет своего сына защищать границы чужого государства, да еще и умирать во имя идеалов фашиста Гарегина Нжде - всеармянского героя?

Симоньяновский Sputnik как всегда задал провокационный вопрос о сближении Азербайджана с Турцией, тогда как эти два государства всегда были в тесной связке, равно как Россия и Беларусь, и никогда это не вредило отношениям Баку с Москвой и Анкары с Москвой. Напротив,как только Россия, Турция и Азербайджан пошли на сближение, так армянские провокаторы и их западные кураторы подняли хайп на все информационное пространство России. А симоньяновский Sputnik так в первых рядах.

Но почему на эту провокацию подается сенатор Климов, и в желании поддакнуть армянскому лобби выдает такие обещания...

По словам Климова, военная доктрина России устроена так, что, защищая себя и своих союзников, страна может противостоять "всем остальным вместе взятым", а не только одному из членов НАТО.

И все, кому надо, это знают, заверил Климов.

Только у нас есть основания полагать, что сам Климов много чего не знает и далеко не кажет своего носа из удобного сенаторского кабинета, иначе он понимал бы, насколько изменилась ситуация в мире и регионе. России сечас надо спасать и укреплять свое государство, в том числе за счет партнерства с сильными союзниками. А Климов предлагает создать России новый очаг противостояния из-за интересов паразитарного, бесполезного государства Армения, от которой толку нет, зато головной боли предостаточно. И если Климова так беспокоит НАТО, то прежде чем обещать что-то от имени России, пусть поинтересуется, какое количество проектов, визитов и интересов связывают Армению и НАТО.

А то обещания раздавать все горазды, не задумываясь о последствиях...