Джейхун Байрамов встретился с коллегами из стран Движения неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел двусторонние встречи с коллегами из стран-участниц Движения неприсоединения - главой МИД Мадагаскара Патриком Радзуалиной, Никарагуа - Денисом Монкадой Колиндресом, Кабо-Верде - Руи Фигередо Соаресом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства, на встречах было выражено удовлетворение успешным развитием связей Азербайджана и стран-участниц Движения неприсоединения в различных сферах.

Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества в культурной, туристической, транспортной, гуманитарной, экономической сферах, а также отметили важность развития взаимодействия в рамках международных организаций.

На встречах состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций, повестки 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, были обсуждены приоритеты председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.

Байрамов отметил, что в области борьбы с пандемией коронавируса Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам, причем ее половина пришлась на государства - участники Движения неприсоединения.

Также была предоставлена информация о стипендиальной программе, которая позволяет гражданам стран-участниц Движения неприсоединения получать высшее образование в Азербайджане.

Собеседники Байрамова высоко оценили успешное председательство Азербайджана в организации и имеющие глобальную важность инициативы, выдвинутые Президентом Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки, в том числе региональной ситуации.

Байрамов проинформировал своих коллег о 44-дневной Отечественной войне, которая началась 27 сентября прошлого года в ответ на очередную агрессию Армении, о трехстороннем заявлении от 10 ноября и его выполнении. В то же время министр, говоря об этапе постконфликтного восстановления и реконструкции, отметил, что сформированы новые рамки для безопасности и сотрудничества, которые открывают новые возможности для развития и процветания региона.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.