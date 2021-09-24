https://news.day.az/politics/1383778.html Состоялось расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана - ФОТО
Состоялось расширенное заседание Кабинета министров Азербайджана - ФОТО
Под председательством премьер-министра Азербайджана Али Асадова в пятницу состоялось расширенное заседание Кабинета министров, посвященное обсуждение проектов государственного и сводного бюджетов на 2022 год и показателей сводных бюджетов на последующие три года, сообщает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров.
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