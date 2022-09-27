В австрийской прессе опубликована статья, посвященная второй годовщине начала 44-дневной войны

В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья, посвященная второй годовщине начала 44-дневной войны.

Как передает Day.Az, в статье говорится, что это событие можно охарактеризовать как одно из самых значимых и ключевых, когда Вооруженные силы Азербайджана под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, разгромив армянскую армию, восстановили территориальную целостность Азербайджана. В результате этого события коренным образом была изменена расстановка сил в регионе, а также это стало предвестником новой реальности, способствуя тем самым появлению нового широкого круга возможностей не только для Азербайджана, но и для всего региона в целом.

Также в статье говорится, что 27 сентября отмечается в Азербайджане как День памяти. В этот день азербайджанский народ чтит память шехидов, которые отдали свои жизни как в ходе 44-дневной и первой Карабахской войн, так и за весь 30-летний период, когда замороженный конфликт временами переходил в горячую фазу. Не забывают граждане страны и о мирных жителях азербайджанских городов, которые стали жертвами ночных бомбардировок в 2020 году.

В материале также подчеркивается тот факт, что 44-дневная война стала мощным фактором, поспособствовавшим еще более тесному объединению миллионов азербайджанцев вокруг Президента Ильхама Алиева и азербайджанской армии.

Согласно тексту статьи, многолетняя эффективная политика, сильная экономика, технически оснащённая на высоком уровне и соответствующая современным стандартам армия страны стали тем краеугольным камнем, который и предопределил успех Азербайджана.