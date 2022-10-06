Военные атташе в Азербайджане посетили массовое захоронение в Ходжавенде

6 октября по инициативе министерства обороны Азербайджана и при поддержке Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам заложников, пленных и пропавших без вести граждан военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане, посетили на территории села Эдилли Ходжавендского района массовое захоронение с останками предположительно военнослужащих азербайджанской армии, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Начальник Управления международного военного сотрудничества генерал-майор Гусейн Махмудов проинформировал военных представителей зарубежных стран о грубых нарушениях норм и принципов международного гуманитарного права армянскими вооруженными формированиями и вооруженными силами Республики Армения, незаконно действовавшими на территории Азербайджанской Республики во время Первой Карабахской войны.

Было отмечено, что в массовом захоронении обнаружены останки 12 человек. Фрагменты одежды на останках и найденные предметы свидетельствуют о том, что погребенные были военными. Военные атташе были проинформированы о том, что руки и ноги скелетов были перетянуты проволокой.

Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что до сих пор ничего неизвестно о судьбе до 4000 гражданских лиц и военнопленных, пропавших без вести в результате армянской агрессии.

Затем военные атташе посетили одну из воинских частей и ознакомились с условиями, созданными здесь для личного состава.