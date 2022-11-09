"Прощай, немытая Россия! Выходим из ОДКБ!": крупный антироссийский митинг в центре Еревана

В центре Еревана проходит факельное шествие и крупная антироссийская акция с американскими и французскими флагами.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Ateo Breaking, участвующие в шествии армяне кричат "Прощай, немытая Россия!", "Россия уходи!" и требуют от правительства, чтобы Армения немедленно покинула ОДКБ.

Как видим, антироссийский настрой армянского общества и отречение Армении в целом от России продолжают приобретать все более очевидный характер.

Напомним, что армянские реваншисты, радикалы и националисты часто проводят акции протеста, обвиняя РФ в "предательстве". В частности, одним из наиболее громких скандалов стало факельное шествие к зданию посольства России в Ереване, прошедшее в ноябре 2021 года, когда представитель террористов "Сасна-Црер" Ваге Гаспарян выкрикнул слова "Прощай, немытая Россия!" из стихотворения Михаила Лермонтова. Фраза, по видимому, закрепилась.