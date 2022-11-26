В знак протеста против Национальной ассамблеи Франции в социальных сетях была проведена кампания.

Как передает Day.Az, в знак протеста против вынесения Национальной ассамблеей Франции на голосование антиазербайджанской резолюции наши соотечественники, проживающие в Европе, в социальных сетях провели кампанию с хэштегом #StopHypocrisy (Конец двуличию!).

Кампания направлена на привлечение внимания мировой общественности к агрессивной политике, проводимой Арменией в отношении Азербайджана в течение 30 лет, вандализму, геноциду и военным преступлениям, массовым захоронениям, террору и минированию, нанесению ущерба экологии, сжиганию земель и вырубке редких деревьев.