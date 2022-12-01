https://news.day.az/politics/1516045.html Азербайджан гарантирует, что местные этнические армяне будут иметь такие же права, как и другие граждане страны - Джейхун Байрамов
Азербайджан гарантирует, что местные этнические армяне будут иметь такие же права, как и другие граждане страны - Джейхун Байрамов
Активизировавшийся в последние месяцы диалог между официальными представителями правительства Азербайджана и местными этническими армянами следует поддерживать и превратить в устойчивый диалог.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на 29-й сессии Совета министров ОБСЕ.
Министр отметил, что Азербайджан гарантирует, что эти армяне будут иметь такие же права и свободы, как и все граждане Азербайджана.
"Конституция Азербайджанской Республики обеспечивает для этого прочную правовую основу", - добавил он.
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