Отмечено 20-летие партнерства между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы

В американском городе Оклахома состоялось мероприятие, посвященное 20-летию программы партнерства со штатом, подписанной между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы. Мероприятие прошло по инициативе посольства Азербайджана в США при поддержке министерства обороны Азербайджана, офиса губернатора штата Оклахома и Национальной гвардии.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила США с целью участия в данном мероприятии.

Губернатор штата Оклахома Джон Кевин Ститт, командующий Национальной гвардией Томас Манчино, генерал-полковник Керим Велиев и посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим рассказали о мероприятиях, осуществленных на протяжении 20 лет, о взаимных визитах, в том числе о сотрудничестве в сфере образования, энергетики, сельского хозяйства и других сферах, и выразили уверенность, что эти связи еще более укрепятся.

Также была представлена информация о строительно-восстановительных работах на азербайджанских землях, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, и ведущим компаниям штата Оклахома было предложено инвестировать в различные сферы на этих территориях, особенно в области возобновляемых источников энергии.

После выступлений генерал-полковник Велиев вручил губернатору Оклахомы и командующему Национальной гвардией Оклахомы памятную табличку по случаю 20-летия программы партнерства со штатом. В свою очередь губернатор объявил 19 сентября в штате днем подписания программы партнерства между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

В художественной части мероприятия солист отдельного образцового военного оркестра министерства обороны Азербайджана, тарист Арслан Новрасли, солист Международного центра мугама, исполнитель на кяманче Эльнур Микаилов и заслуженная артистка Азербайджана, пианистка Наргиз Алиева исполнили произведения как азербайджанских, так и зарубежных композиторов.