Азербайджан расширяет свое влияние в арабском мире

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан продолжает расширять свое влияние и укреплять отношения с арабским миром. В ноябре 2022 года Президент Ильхам Алиев выступил с трибуны саммита Лиги арабских государств, говорил о сотрудничестве со странами-членами и перспективах. В декабре 2022 и январе 2023 года столицу Азербайджана посетили представительные делегации Саудовской Аравии. Баку поддерживает контакты со многими странами арабского мира, но особенно дружественные отношения сложились у Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами.

15-16 января Президент Ильхам Алиев совершил рабочий визит в ОАЭ. В первый день визита азербайджанский лидер встретился с Президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а на следующий день выступил на открытии Недели устойчивого развития в Абу-Даби ADSW-2023. Президент Азербайджана участвовал в этом престижном мероприятии в качестве почетного гостя, как руководитель страны, поддерживающей прочные и динамично развивающиеся связи с Эмиратами и много знающей о принципах устойчивого развития и их применении.

Неделя устойчивого развития в Абу-Даби (ADSW) 2023 - это глобальная инициатива, продвигаемая ОАЭ с 2008 года. ADSW - мероприятие очень авторитетное, привлекающее внимание крупнейших государств и компаний. Нынешняя Неделя - пятнадцатая по счету. Как и прежде, мероприятие проходит под патронажем Президента ОАЭ при организации энергокомпании Masdar. Девизом нынешней Недели является "Объединенные действия по борьбе с изменением климата в направлении COP28". В обсуждениях участвуют главы государств, политики, лидеры энергетической отрасли, инвесторы, предприниматели. В ходе Недели устойчивого развития в Абу-Даби поднимаются наиболее острые и актуальные вопросы, связанные с проблемами изменения климата и борьбой с этим явлением. ОАЭ уже внесли определенный вклад в этот процесс, примером чего может служить компания Masdar, специализирующаяся в сфере возобновляемых источников энергии и одна из крупнейших в мире в этой области.

В ходе Недели устойчивого развития в Абу-Даби 2023 подписанием ряда документов сотрудничество Азербайджана и Эмиратов в сфере использования возобновляемых источников энергии поднялось еще на одну ступень и обогатилось новыми соглашениями о двустороннем сотрудничестве в данной сфере.

Как поднялись на новый уровень и взаимоотношения двух наших стран.

Выступая на Неделе в Абу-Даби, Президент Ильхам Алиев назвал Объединенные Арабские Эмираты одной из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. "Хочу поздравить Президента и народ Объединенных Арабских Эмиратов с большими достижениями и стремительным развитием. Господин Президент, под Вашим руководством Объединенные Арабские Эмираты стали одним из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы - как ваши братья в Азербайджане, мы очень гордимся тем, что вы делаете", - сказал азербайджанский лидер.

Отметим, что накануне открытия форума в Абу-Даби состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Хорошо известно, что два лидера поддерживают теплые дружеские отношения. Это очень важный фактор для того, чтобы и в межгосударственных отношениях царила искренность и желание поддержать интересы друг друга. На встрече с Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Президент Ильхам Алиев напомнил о поддержке, оказанной Эмиратами Азербайджану в ходе дебатов по региону Южного Кавказа в Совете Безопасности ООН. Эту поддержку в Баку очень высоко ценят и считают примером дружбы и братства. Наши страны отличает миролюбие, и вместе они прилагают условия к обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе. Азербайджан и ОАЭ связывают не только экономические проекты. У наших стран хорошо налажены связи также в сферах политики, безопасности и др. На встрече Президент Азербайджана пригласил Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна посетить республику, и приглашение было с благодарностью принято.

Если говорить об экономическом сотрудничестве, то сегодня Азербайджан тесно сотрудничает с одной из крупнейших энергокомпаний мира - Masdar. Уже несколько лет компания работает в нашей стране. В марте прошлого года в соответствии с подписанным в начале 2021 года соглашением началось строительство Гарадагской солнечной электростанции. А накануне в Абу-Даби между этой компанией и Госнефтекомпанией АР (SOCAR) было подписано соглашение о производстве 4 ГВт ветровой и солнечной энергии. В перспективе же мощность проектов возрастет до 10 ГВт.

Как считает Президент Ильхам Алиев, это вполне осуществимо. У Азербайджана, отметил глава государства в своем выступлении на Неделе устойчивого развития в Абу-Даби, есть дорожная карта на этот счет. По итогам только этого проекта сотрудничество страны с Masdar превратит Азербайджан в очень важный источник зеленой энергии". В целом же, по словам Президента, меморандумы о взаимопонимании и соглашения, подписанные Азербайджаном с международными энергетическими компаниями, создадут возможность производить до 22 ГВт ветровой и солнечной энергии. Что же касается потенциала, то на суше он составляет 27 ГВт ветровой и солнечной энергии, на освобожденных территориях - 10 ГВт. В азербайджанском же секторе Каспия потенциал ветровой энергии очень высок - 157 ГВт.

Глава государства особо подчеркнул, что Азербайджан развивает возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Этот вопрос уже решен. На сегодня Азербайджан полностью удовлетворяет свои внутренние потребности. Программа по ВИЭ развивается в стране, во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал, а, во-вторых, потому что это поможет стране диверсифицировать экспорт. И, конечно же, таким путем создается новый экологически чистый сектор экономики.

Сегодня Азербайджан экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукты нефтехимии и электроэнергию. Всего два года назад был завершен Южный газовый коридор - интегрированная трубопроводная система протяженностью 3 500 км, газ по которой уже идет в Европу. С 1 января этого года азербайджанский газ начала получать и Румыния. В 2022 году Азербайджан экспортировал по ЮГК 19 миллиардов кубометров газа, в этом году партнеры нашей страны получат 24 миллиарда кубометров.

Одной из статей экспорта является электроэнергия, которую сегодня Азербайджан экспортирует в соседние страны. А 17 декабря в Бухаресте было подписано четырехстороннее соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря от черноморского побережья Грузии до черноморского побережья Румынии. По этой ЛЭП азербайджанская электроэнергия пойдет и в Европу. Как отметил в своем выступлении на Неделе в Абу-Даби глава государства, план - построить кабель, который позволит нам транспортировать 4 ГВт зеленой энергии из Азербайджана. Но это уже согласованные объемы, а возможности и планы могут быть шире. "Инвестиционная среда в Азербайджане очень позитивная. Мы привлекли большие инвестиции в нефтегазовый сектор. И теперь наша цель - возобновляемая энергетика. Другими словами, у нас большие планы, и я уверен, что мы справимся с работой", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Как известно, сектор СИЭ достаточно затратный, поэтому Азербайджан продвигается в этом направлении аккуратно и не спеша. К 2030 году планируется долю ВИЭ в общем объеме производимой в стране энергии довести до 30 процентов. Сегодняшние темпы позволяют достичь такого результата. Тем более, при наличии таких партнеров, как эмиратская Masdar.

15 января 2023 года в рамках рабочего визита Президента Азербайджана в ОАЭ, как мы уже отметили, SOCAR и Masdar подписали в Абу-Даби соглашения о совместной разработке проектов, связанных с морской ветровой энергетикой (2 ГВт) и производством зеленого водорода, а также с совместной разработкой проектов в сфере солнечной энергии (1 ГВт) и ветровой энергии на суше (1 ГВт). Данные соглашения будут способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу в Азербайджане, развитию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому росту страны.

В июне 2022 года, в ходе специальной сессии "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой" энергии освобожденных территорий", проходившей в Шуше в рамках Бакинской энергетической недели, между SOCAR и Masdar был подписан меморандум о взаимопонимании. Было заявлено, что компания из ОАЭ стремится расширить свое присутствие в Азербайджане в секторах солнечной и ветровой энергетики, а также в производстве "зеленого" водорода и других источников возобновляемой энергии.

Первые контакты между азербайджанской стороной и Masdar начались еще в 2018 году. В 2019-м министерство энергетики страны говорило о возможностях сотрудничества более определенно, а в январе 2020 года было подписано соглашение по проекту Гарадагской солнечной электростанции установленной мощностью 230 мегаватт. В апреле 2021 года между министерством энергетики, ОАО "Азерэнержи" и компанией Masdar были подписаны Инвестиционный договор, Договор купли-продажи энергии, Договор подключения к передающей сети по проекту строительства солнечной электростанции в Гарадаге.

15 марта в Баку состоялась церемония закладки фундамента Гарадагской солнечной электростанции. Накануне церемонии между Азербайджаном и компанией Masdar были подписаны четыре меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области производства в сфере возобновляемых источников энергии. Это меморандумы: о взаимопонимании по сотрудничеству в области комплексной возобновляемой энергетики на море; о взаимопонимании в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности; о взаимопонимании в области производства электроэнергии из твердых бытовых отходов; о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемой и чистой энергии в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.

Учитывая уровень отношений Азербайджана и ОАЭ, их взаимную заинтересованность в укреплении связей и дружбу их лидеров, стоит ожидать, что Баку и Абу-Даби не остановятся на энергетике. Обе страны обладают немалым потенциалом, который позволяет расширить границы сотрудничества. Что, несомненно, выгодно и Азербайджану, и ОАЭ.