Попытки ЕС могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД России касательно решения ЕС отправить миссию в Армению.

"Принципиальная позиция России в отношении закрепления внерегионального фактора на Южном Кавказе изменений не претерпела. Не видим никакой "добавленной стоимости" от пригляда "экспертов" ЕС за событиями в районе армяно-азербайджанской границы. Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире на Южном Кавказе, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", - говорится в заявлении.

Как отмечается, появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

"Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер миссии ЕС - она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями. Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение наблюдателей ЕС с учетом развития ситуации "на земле"", - говорится в заявлении.