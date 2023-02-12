Азербайджанским спасателям в Турции удалось спасти из-под завалов 51 человек

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) непрерывно продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате поисково-спасательных работ, проведенных спасателями МЧС в районе Кахраманмараш, серьезно пострадавшем от землетрясения, из-под завалов удалось спасти 51 человека, извлечены тела 518 человек и переданы в соответствующие органы.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.