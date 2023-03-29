Французский журналист намерен проинформировать международную общественность о реалиях Азербайджана

28 марта председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с проживающим во Французской Республике сотрудником международного телеканала i24 News, ведущим программы Club des Reporters, автором статей, публикуемых в журналах Bastille и Hémicycle, спикером BFM TV и радиоканала France Bleu Майклом Дармоном.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе комитета, гостю была представлена подробная информация о причинах возникновения проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в нашей стране, а также о реализуемой в этой сфере государственной политике. Было подчеркнуто, что в результате проводимой Арменией политики оккупации и депортации более одного миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных краев и столкнулись с серьезными проблемами. Отмечено, что беженцы и вынужденные переселенцы всегда окружены вниманием и заботой государства, решение их проблем занимает важное место среди приоритетов социальной политики Президента Ильхама Алиева. Первый вице-президент Мехрибан ханым Алиева уделяет особое внимание вопросу защиты прав и интересов лиц из этой категории.

Было доведено до внимания, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли в соответствии с принципами международного права. Отмечалось, что государством реализованы масштабные проекты на этих территориях в целях обеспечения их условиями жизни, отвечающими современным требованиям, предпочтение было отдано концепциям "умное село" и "умный город". Было отмечено, что в селе Агалы Зангиланского района и селе Талыш Тертерского района проведены строительно-восстановительные работы, в этих населенных пунктах уже проживают на постоянной основе 510 вынужденных переселенцев, однако указано, что во время оккупации азербайджанских территорий Армения заминировала даже земли, не представлявшие военной значимости, что создает препятствия для реализации процесса Великого возвращения.

Майкл Дармон поблагодарил за искреннюю беседу и подчеркнул, что целью его визита является доведение до международного сообщества объективной информации о реалиях Азербайджана. Французский журналист сообщил, что в рамках поездки он отправится в освобожденный от оккупации город Шуша.

Председатель Государственного комитета ответил на все интересующие гостя вопросы, касающиеся беженцев и вынужденных переселенцев.