В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о провокационных заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна на заседании правительства. Представляем вашему вниманию текст публикации.

Армянский премьер Никол Пашинян много чего сегодня наговорил. Настолько много, что однозначно стоило дождаться вечера, вместо того, чтобы комментировать поток его бреда целый день.

Удивительно, но Воваевич начал апеллировать к российским миротворцам! Например, он обвинил Азербайджан во вторжении в зону их ответственности. Причем был у него и самый что ни на есть железный аргумент: мол, даже Минобороны РФ упоминало об этом в своем бюллетене.

Упоминать-то упоминало, но во-первых, какое это имеет отношение к Армении? Не Пашинян ли недавно твердил, что спасение утопающих карабахских сепаратистов - дело рук самих же сепаратистов? Все это Пашинян действительно сказал. Видимо, так с 2020 года и не запомнил, что слово - не воробей. А во-вторых, удивляет, как он на лету переобувается. То РФ не выполняет своих обязательств и их надо менять, то спасите, миротворцы, нас "геноцидить" собрались!

Но и это еще не все. Пашинян много рассуждал о том, что армяне предлагали Азербайджану - разместить на условной границе пограничные подразделения вместо напрямую военных, и пр. "Но вот незадача - Азербайджан делает так, как хочет! Ой, как они так могли", - примерно так премьер-министр Армении комментирует любой вопрос, связанный с ситуацией между Баку и Ереваном. Говорит часто, очень часто - эффекта правда никакого.

А самое смешное, что Воваевич даже универсальную оправдашку придумал! Чуть что не так, чуть какой-то неудобный вопрос - тут же заводит разговор про то, что "никаких позиционных изменений у Армении нет". Не отступили мол, армянские львы. Ну так армяне никуда не отступили, предположим. Но азербайджанцы-то продвинулись! Воваевичу сильно помогает то, что в Армении не только он дегенерат, но и подавляющая часть общества, поэтому выделенные мной слова ему никто в Ереване не говорит.

Ну а если серьезно, то пытаясь понять, что происходит внутри армянской власти и конкретно в голове Пашиняна, я все чаще задумываюсь о том, что интерес у меня больше медицинский, чем политический.

Пашинян все больше напоминает старого бородатого попугая: он громкий, много говорит, загнал себя в клетку и щелкает клювом перед всеми - лишь бы дали на корм. Слова этого попугая - не больше, чем профессиональная деформация.

Но как, как он ОРЁТ!