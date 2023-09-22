Сахиба Гафарова приняла делегацию Турции в АПА

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с возглавляемой Абдулкадыром Эмином Оненом, представителем Председателя АПА, и участвовавшей в заседании Комитета по социальным и культурным вопросам АПА в Баку делегацией Турции при данной организации, передает Day.Az.

На встрече было выражено удовлетворение развитием дружбы и братских уз между Азербайджаном и Турцией, и сказано, что эти узы вечны и, в то же время, являются примером для подражания для многих стран. Наши взаимоотношения растут и расширяются с каждым днём в духе озвученного Великим лидером Гейдаром Алиевым лозунга "Один народ - два государства". Кроме того, Азербайджан и Турция поддерживают друг друга на различных международных площадках, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своём недавнем выступлении в Генассамблее ООН продемонстрировал всему миру, что братская Турция рядом с Азербайджаном и неизменно выступает за наше правое дело.

Турция посылала делегации в Азербайджан и стояла за нашу страну, политически и морально, и в течение 44 дней, которые шла Отечественная война. С другой стороны, и Азербайджан не раз показывал, что стоит бок о бок с Турцией, говорилось в беседе.

Что до двусторонних межпарламентских связей, то был отмечен их высокий уровень и прогресс, как двусторонний, так и многосторонний, подобно нашему взаимодействию во всех прочих сферах. Подписанный между Милли Меджлисом и Великим Национальным Собранием Турции меморандум о взаимопонимании способствует этому прогрессу, по словам Сахибы Гафаровой, также отметившей важность встречных визитов в этой же связи. Она с удовлетворением вспомнила визит в Азербайджан председателя ВНСТ Нумана Куртулмуша в июле текущего года, а также состоящие в его русле встречи и переговоры.

Рассказывая гостям о последних событиях в нашем регионе, председатель Милли Меджлиса заметила, что в то время как Азербайджан делает последовательные шаги к миру и стабильности, Армения своими военно-политическими провокациями, наоборот, препятствует достижению мира. Г-жа Гафарова упомянула ряд крупных военных провокаций и актов террора, совершённых находящимися в Карабахском регионе Азербайджана армянскими вооружёнными силами, добавив, что в ответ на это наша страна инициировала выполнение локальных антитеррористических мер в регионе.

Спикер Сахиба Гафарова также поведала о широкомасштабных восстановительных работах, которые Азербайджан ведёт на своих освобождённых от оккупации территориях и о мерах по возвращению былых вынужденных переселенцев в родные края.

Абдулкадыр Эмин Онен поблагодарил за приём и оказанное гостеприимство, отметил высокий организационный уровень проведённого в Баку заседания Комитета АПА по социальным и культурным вопросам и подчеркнул актуальность обсуждённых на нём тем.

Взаимоотношения наших дружественных и братских стран всегда с честью выходили и выходят из всех испытаний, становясь только крепче, и сегодня охватывают все возможные сферы, по словам г-на Онена.

На встрече также состоялся обмен мнениями на прочие темы, представляющие интерес для обеих сторон.