https://news.day.az/politics/1600594.html "Прилет был в армянскую воинскую часть" - разоблачен фейк армян - ВИДЕО
"Прилет был в армянскую воинскую часть" - разоблачен фейк армян - ВИДЕО
Связанный с российским миротворческим контингентом телеграм-канал разоблачил армянский фейк о якобы "ударе ВС Азербайджана по складу миротворцев", сообщает в субботу Day.Az.
"Прилёт был в армянскую воинскую часть, которая расположена через дорогу от РМК в Ходжалы. На видео её видно в первые секунды.
Реальность такова - если смотреть с точки съемки, то наш склад (склад РМК - ред) и склад армян на одной линии. Поэтому снимающий и говорит про взрыв нашего склада. Хотя прилетело армянам".
Ранее мы сообщали о видео, которое усиленно распространяют армяне, где якобы демонстрируются видеокадры "уничтожения склада миротворцев в Карабахе".
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