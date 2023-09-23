"Прилет был в армянскую воинскую часть"

Связанный с российским миротворческим контингентом телеграм-канал разоблачил армянский фейк о якобы "ударе ВС Азербайджана по складу миротворцев", сообщает в субботу Day.Az.

"Прилёт был в армянскую воинскую часть, которая расположена через дорогу от РМК в Ходжалы. На видео её видно в первые секунды.

Реальность такова - если смотреть с точки съемки, то наш склад (склад РМК - ред) и склад армян на одной линии. Поэтому снимающий и говорит про взрыв нашего склада. Хотя прилетело армянам".

Ранее мы сообщали о видео, которое усиленно распространяют армяне, где якобы демонстрируются видеокадры "уничтожения склада миротворцев в Карабахе".