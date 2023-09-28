Сахиба Гафарова приняла участие в церемонии открытия Конференции спикеров европейских парламентов

Продолжается рабочий визит в Ирландию председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой. 28-го сентября глава азербайджанского парламента приняла участие в церемонии открытия Конференции спикеров европейских парламентов.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в начале прошли вступительные обсуждения на тему "Риторика ненависти и угрозы насилия в отношении избранных представителей".

Затем состоялась собственно церемония открытия конференции. В ней произнесли речи председатель Палаты представителей парламента Республики Ирландия Шон О'Фергейл, председатель Сената парламента Республики Ирландия Джерри Баттимер, президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, генеральный секретарь Европейского Совета Мария Печинович-Бурич и прочие.

Заметим, что конференция продолжает свою работу; звучат речи, идут обсуждения на разные темы. Намечено также выступление председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с речью.