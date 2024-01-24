Сахиба Гафарова встретилась с первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

24 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с прибывшей в Азербайджан делегацией, возглавляемой первым заместителем председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмалом Саидовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, тепло приветствовавшая делегацию Узбекистана председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение высоким уровнем дружеских и братских уз наших народов, отметив также схожесть двух народов с языковой, религиозной, исторической и моральных точек зрения. То, что в нашу страну прибыла такая крупная и представительная делегация, тоже является показателем высокого уровня наших взаимоотношений, добавила Гафарова.

На встрече было отмечено динамичное развитие сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Подчёркивалось, что Азербайджан и Узбекистан являются независимыми, развивающимися и самодостаточными государствами. Говорилось о высоком уровне взаимоотношений глав двух государств, которых председатель Милли Меджлиса охарактеризовала как выдающихся государственных деятелей, разделяющих одинаковые взгляды, и служащих дальнейшему развитию, прогрессу своих народов. Сахиба Гафарова также отметила особую важность встречных визитов двух президентов.

Затем председатель Милли Меджлиса рассказала о проделанной работе по углублению межпарламентского сотрудничества и отозвалась с похвалой о высоком уровне связей между законодательными органами, а также о деятельности групп дружбы в парламентах обеих стран. Она с удовлетворением упомянула свои визиты в Узбекистан и встречи как с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой, так и с председателем Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмаиловым. Такие взаимные визиты и позитивный диалог способствуют дальнейшему расширению наших отношений, заметила Сахиба Гафарова. Она сказала далее, что наши депутаты сотрудничают в рамках Парламентской сети Движения неприсоединения, Межпарламентского Союза, Парламентской ассамблеи Организации Исламского Сотрудничества, ТюркПА, Межпарламентской ассамблеи СНГ и других международных организациях.

Сахиба Гафарова говорила и о почти 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, освобождении этих земель от оккупации по итогам 44-дневной Отечественной войны под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и полном восстановлении нашей страной своего суверенитета. Как было отмечено, Узбекистан всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана. После победы в 44-дневной Отечественной войне мы также стали свидетелями большой радости узбекской общественности по этому поводу. Школа, построенная Узбекистаном в освобождённом от оккупации Физулинском районе, является примером родства между нашими народами и государствами.

Председатель Милли Меджлиса с сожалением отметила проявление несправедливой позиции по отношению к ряду стран по причине существующих в настоящее время в мире двойных стандартов. Азербайджан сожалеет о предвзятом отношении к себе некоторых европейских стран и международных организаций со времени освобождения азербайджанских земель от 30-летней оккупации, сказала Сахиба Гафарова, отметив при этом важность совместной борьбы дружественных и братских народов против подобных обстоятельств и двойных стандартов.

На встрече также состоялся обмен мнениями о предстоящих в Азербайджане 7 февраля внеочередных президентских выборах. Как заметила председатель Милли Меджлиса, эти выборы очень важны в истории азербайджанской государственности: впервые в период современной государственности Азербайджана выборы пройдут на всей территории страны, в том числе во всех избавленных от оккупации городах и сёлах. Поэтому внеочередные президентские выборы впишутся в историю Азербайджана и как выборы Победы, а воля азербайджанского народа, азербайджанского избирателя выразится в их итогах. Сахиба Гафарова подчеркнула, что азербайджанский народ поддерживает своего президента, и что Президент Ильхам Алиев продолжит свою работу во имя дальнейшего развития и благополучия народа и государства.

Первый заместитель председателя Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Акмал Саидов выразил признательность за оказанное щедрое гостеприимство, прежде чем отметить непрерывное развитие взаимоотношений двух дружественных стран. Отметив схожую историю наших государств и народов, он подчеркнул беспрецедентные заслуги Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в сохранении и развитии государственной независимости Азербайджана. Акмал Саидов также сказал, что, в то время как Гейдар Алиев сберёг независимость Азербайджана, то Президент Ильхам Алиев восстановил суверенитет Азербайджана и его территориальную целостность. Это означает, кроме всего прочего, что начатое Гейдаром Алиевым дело успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым.

Важно продвигать и развитие связей между нашими парламентами согласно линии, обозначенной главами наших государств, добавил Саидов.

Делясь мыслями о применении опыта Азербайджана, полученного в той же области в 2018-м году в ходе прошлогодних конституционных реформ в Узбекистане, Акмал Саидов подчеркнул необходимость обмена опытом.

Затем Акмал Саидов представил председателю Милли Меджлиса книги по истории и культуре, которые являются плодом совместного труда узбекских и азербайджанских ученых. Одной из таких книг является книга "Принятые обществом успехи и достижения Азербайджана в период президентства Ильхама Алиева", изданная на азербайджанском, узбекском и английском языках. В ней представлено международное экспертное заключение Акмала Саидова, юриста по специальности, об успехах нашей страны за последние 20 лет. Проанализированы сохранение стабильности и безопасности, устойчивый экономический рост, создание современной инфраструктуры, обеспечение энергетической независимости, реализация широких программ социального обеспечения, технологический прогресс и переход к электронному правительству, а также иные достижения, основу которым заложил Великой лидер Гейдар Алиев, а реализация была обеспечена под руководством Президента Ильхама Алиева.

Во встрече приняли участие и другие официальные лица, в том числе руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов и глава парламентского Аппарата Фарид Гаджиев.