https://news.day.az/politics/1674068.html Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая
Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая
Офицер азербайджанской армии погиб в результате несчастного случая.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Подтверждаем информацию о гибели офицера азербайджанской армии Магеррамова Сейдуллы Садиг оглу в результате несчастного случая. По данному факту проводится расследование. Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.
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