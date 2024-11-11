Президент Азиатского банка развития прибыл с визитом в Азербайджан

10 ноября президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили руководитель управления Министерства иностранных дел Мамед Ахмедзаде и другие официальные лица.