https://news.day.az/politics/1705862.html Президент Азиатского банка развития прибыл с визитом в Азербайджан 10 ноября президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Азиатского банка развития прибыл с визитом в Азербайджан
10 ноября президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили руководитель управления Министерства иностранных дел Мамед Ахмедзаде и другие официальные лица.
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