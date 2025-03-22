Расмуссен продал остатки репутации за билет в Иджеван

Автор: Байрам Эльшадов

Любитель армянских подачек экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, являющийся ныне основателем и председателем неудачливой консалтинговой организации Rasmussen Global, вновь прибежал к хозяевам в Армению. Ну, естественно, за его поездку ему перепал неплохой такой куш. Он посетил Иджеван и провёл пресс-конференцию.

Там он изрек, что Азербайджан якобы попытается затянуть подписание мирного договора. Утверждая что об этом якобы свидетельствует поднятие со стороны Баку вопроса, который "не обсуждался на переговорах" - требование внести изменения в Конституцию Армении.

"Я надеюсь, что и Евросоюз, и США окажут давление на Азербайджан, чтобы он подписал это соглашение как можно скорее", - добавил Расмуссен.

Вопрос изменения в Конституции Армении является самым главным в переговорном процессе ибо без его решения невозможно подписание мирного договора. Действующая Конституция Армении содержит территориальные претензии к Карабаху, что противоречит духу мирного договора. Без его выполнения соглашение рискует остаться лишь формальностью, которая может быть аннулирована через Конституционный суд Армении или подвергнута пересмотру реваншистскими силами

Конечно, высказывания Расмуссена не имеют никакого значения. Он всего лишь зачитал заранее проплаченный и подготовленный текст. Примечательно, что бывший глава НАТО не просто призывает к подписанию договора, но и открыто говорит о необходимости давления на Азербайджан со стороны ЕС и США. Это уже не миротворческая риторика, а откровенное лоббирование армянских интересов.

Визиты Фог Расмуссена в Армению проходят не спроста и, как показали факты, платят за них в Ереване не мало, что для продажного экс-генсека очень важно, так как его консалтинговая контора еле стоит на ногах ввиду своей ненадобности, а подачки армян, по ходу дела единственных клиентов, помогают ему оставаться на плаву.

Напомним, что в середине марта 2023 года в Интернете появились свидетельства того, что экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен получил от правительства Армении крупную сумму денег. За что получил? За безосновательную критику в адрес Азербайджана.

В опубликованном отчете Реестра прозрачности Евросоюза говорилось, что бывший глава Альянса заработал 150.000-400.000 долларов от разных клиентов, среди которых было и армянское правительство.

Визиты Андерса Фог Расмуссена в Армению являются не более чем частью продуманной стратегии лоббирования интересов Еревана. Проплаченные речи, закулисные договоренности и участие в процессах, которые идут вразрез с объективными интересами региона, делают экс-генсека НАТО сомнительным союзником в вопросах мира и стабильности.

Расмуссен окончательно превратился в рупор армянской пропаганды. Вопросы о финансировании его деятельности со стороны армянских источников только подтверждают его зависимость и уязвимость перед внешними интересами.

Риторика Расмуссена, наполнена нелепыми обвинениями в адрес Азербайджана, которые являются хорошо оплаченной услугой, призванная угодить его заказчикам. Из руководителя одной из значимых организаций мира Расмуссен докатился до пропагандиста, продающего свою шкуру за деньги.