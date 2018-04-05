Позорный бизнес нового президента Армении

Очень скоро, 9 апреля новый президент Армении Армен Саркисян вступит в новую должность. С самого дня его нового появления на политической арене Армении, он оказался в центре скандальных историй. В первую очередь, загадочной истории его гражданства, которое он менял всякий раз, как терял должности в Армении.

А теперь стало известно, что Саркисян, еще даже не став законным президентом, начал заниматься "важными" делами, которыми традиционно занимаются высокопоставленные мошенники в Армении.

По сведениям газеты "Жаманак", в результате реконструкции гостиницы "Двин" она может превратиться в игорный дом. По сведениям издания, гостиница "Двин" принадлежит новоизбранному президенту Армении Армену Саркисяну.

"Согласно внесенным в 2017 году изменениям в закон "Об играх с выигрышем и игорных домах", игорный дом и (или) автомат-игра с выигрышем и (или) игра непосредственно с интернет выигрышем (при помощи игорного салона) может быть организована (лицензирована) со стороны правительства Армении в рамках одобренной инвестиционной программы в более чем 40 млрд. драмов в случае, если эта инвестиция вложена в одном месте, в местах, установленных кабинетом министра Армении, и в соответствии со стандартами", - пишет "Даманак".

Газета прогнозирует дальнейшую судьбу будущего игорного дома президента, предрекая ему конкуренцию с олигархом Гагиком Царукяном. Дело в том, что Царукян владеет раскрученным игорным домом "Шангрила" и вряд ли потерпит конкурента. "Царукян не оставит данный вызов без ответа, построив игорный дом напротив кинотеатра "Москва", где сейчас ведутся строительные работы гостиницы, которой будет управлять компания "Кемпински". А вот вложено ли в это строительство 40 млрд. драмов или больше, решит правительство Армении. Как захочет, так и решит, если уже не решило", - замечает "Жаманак".

Стремление новоиспеченного президента заняться игорным бизнесом вполне понятно. Именно этот бизнес является движителем армянской экономики и приносит владельцам наибольшие доходы. Так, только за девять месяцев прошлого года объем услуг в этой сфере составил более 196 миллиардов драмов, или более 400 миллионов долларов. Такой показатель, как отмечала газета "Айкакан жаманак", был обнародован впервые.

Заметим, что у Армена Саркисяна в конкурентах будет не только Царукян. Так, в прошлом году стало известно, что "команда" аргентинского предпринимателя армянского происхождения Эдуардо Эрнекяна приняла окончательное решение построить на прилежащей к аэропорту "Звартноц" территории крупный развлекательный комплекс, где будет находиться также казино. Это казино составит серьезную конкуренцию принадлежащему тому же Царукяну "Фараону". По мнению наблюдателей, казино в аэропорту в первую очередь ударит именно по "Фараону", лишив его монополии.

Примечательно, что в ходе обсуждений в парламенте поправок в закон РА "Об азартных играх, интернет-азартных играх и казино", содокладчик, депутат от парламентской фракции правящей РПА Хосров Арутюнян заявил, что нужно открыть много казино, поскольку казино - это те объекты, которые стимулируют внутренний туризм и могут принести инвестиции.

Вопросы, как говорится, излишни.

Зульфугар Ибрагимов