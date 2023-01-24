Блогер поделилась лайфхаком покупки билета в Таиланд без багажа

Тревел-блогерша Марина Ершова сообщила, зачем туристам стоит отказаться от авиабилетов с включенным багажом в Таиланд. Своими мыслями она поделилась в личном блоге на платформе "Яндекс.Дзен", передает Day.Az со ссылкой на Центральную службу новостей.

Ершова подчеркнула, что удачным отпуск получится только, если приезжать "с минимум вещей или совсем без них". Она считает, что на отдыхе можно "обойтись только сумкой с документами", потому что все необходимое можно докупить на месте.

Одежда тут стоит копейки. Даже телефон и компьютер выйдут очень дешево, отметила она.

Блогер рассказала, что покупка чемодана в Таиланде обойдется недорого, зато на обратном пути его можно нагрузить подарками и вещами. Марина Ершова порекомендовала обратить внимание на большой выбор косметических средств в миниатюрном размере, а также сушеные фрукты.