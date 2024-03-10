Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

Жительница США стала культуристкой в пожилом возрасте и приняла участие в соревнованиях среди бодибилдеров. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

72-летняя Рене Лэндерс из штата Техас всегда вела активный образ жизни, однако с возрастом столкнулась с проблемами со здоровьем. Более десяти лет назад она перенесла спондилодез - хирургическую операцию, при которой поврежденные позвонки сращивают и обездвиживают. Чтобы как можно быстрее восстановиться после операции, она занялась спортом.

Женщина стала следить за своим питанием для более эффективного наращивания мышечной массы, а в возрасте 69 лет приняла участие в соревнованиях для бодибилдеров в категории "фитнес-бикини". "Потребовалось несколько лет, чтобы набраться смелости надеть сверкающее бикини и выйти на сцену перед толпой незнакомцев. Но после первого выступления я поняла, что нашла своих людей", - вспоминает бодибилдерша.

Позже Лэндерс приняла участие во втором по значимости соревновании среди бодибилдеров Arnold Classic и даже увидела за кулисами своего кумира Арнольда Шварценеггера. Сейчас она активно ведет социальные сети, где рассказывает о своих достижениях и пытается вдохновить других женщин. Лэндерс отметила, что ее жизнь стала лучше.

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