Ученые нашли самый старый куст можжевельника на Земле

Итальянские ученые из Падуанского университета нашли самый старый известный кустарник на Земле возрастом. Им оказался высохший можжевельник, обнаруженный в Утсйоки в финской Лапландии.

передает Day.Az, исследование опубликовано в научном журнале Ecology.

Согласно анализу, можжевельник начал расти в Утсйоки в 260 году н. э. и засох в 1906 году. Растение признали старейшим кустарником в мире, датированным по годичным кольцам, и самым старым древесным растением в Европе, датированным этим методом.

Помимо этого экземпляра, в Утсйоки были обнаружены еще четыре можжевельника, возраст которых превышает 1000 лет.

"Можжевельник - это чрезвычайно выносливый вид, способный выживать в экстремальных условиях, от песчаных дюн до ледников. Теперь он стал рекордсменом как самый старый кустарник в мире", - отметил профессор Марко Каррер, руководивший исследовательской группой.

Самым старым можжевельником в Финляндии до этого открытия был экземпляр возрастом 1070 лет. Теперь этот рекорд улучшен почти на 600 лет.

Исследователи планируют продолжить изучение древних можжевельников в арктических и субарктических регионах, включая Гренландию, Исландию и северный Урал. Эти работы помогут лучше понять, как растения адаптировались к изменениям климата на протяжении тысячелетий.