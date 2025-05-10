https://news.day.az/popularblog/1751692.html Беременная Рианна вышла на публику с гигантской сумкой-батоном Беременная Рианна вышла на публику с гигантской сумкой-батоном. Как передает Day.Az, об этом сообщает People. Рианна позировала в синих свободных джинсах, красной футболке-поло в белую полоску и синей кепке. Образ дополнили очки, массивные серьги и гигантская сумка-багет через плечо.
Беременная Рианна вышла на публику с гигантской сумкой-батоном
Беременная Рианна вышла на публику с гигантской сумкой-батоном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает People.
Рианна позировала в синих свободных джинсах, красной футболке-поло в белую полоску и синей кепке. Образ дополнили очки, массивные серьги и гигантская сумка-багет через плечо. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий дневной макияж.
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