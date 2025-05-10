Беременная Рианна вышла на публику с гигантской сумкой-батоном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает People.

Рианна позировала в синих свободных джинсах, красной футболке-поло в белую полоску и синей кепке. Образ дополнили очки, массивные серьги и гигантская сумка-багет через плечо. Волосы она собрала в низкий хвост и сделала легкий дневной макияж.