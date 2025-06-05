https://news.day.az/popularblog/1758414.html Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий Сооснователь культовой музыкальной группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий ушел из жизни после тяжелой болезни. Как передает Day.Az, об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети Instagram. "Джордж Гуницкий покинул наш мир. Другого такого не было.
Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
Сооснователь культовой музыкальной группы "Аквариум" Анатолий Гуницкий ушел из жизни после тяжелой болезни.
Как передает Day.Az, об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков на своей странице в социальной сети Instagram.
"Джордж Гуницкий покинул наш мир. Другого такого не было. Да причтется к свету", - написал уехавший из России из-за специальной военной операции (СВО) музыкант.
Гуницкий основал "Аквариум" вместе с БГ в 1972 году. Известно, что в коллективе он занимался написанием песен, а также играл на ударных и басе.
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