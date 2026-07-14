https://news.day.az/popularblog/1847771.html

Чипсы из макарон - ВИДЕО

Азербайджанский фуд-блогер под никнеймом thisisarzuuu показала как приготовить чипсы из макарон. Как передает Day.Az, рецептом она поделилась на своей странице в Инстаграм.