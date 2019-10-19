Американский актер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага объявили о расставании. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 35-летняя актриса состояла в отношениях с Керри меньше года.

Уточняется, что Керри и Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус".

Также влюбленные работали над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".

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