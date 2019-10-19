https://news.day.az/showbiz/1167219.html Джим Керри и Джинджер Гонзага расстались
Джим Керри и Джинджер Гонзага расстались
Американский актер Джим Керри и его подруга Джинджер Гонзага объявили о расставании. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что 35-летняя актриса состояла в отношениях с Керри меньше года.
Уточняется, что Керри и Гонзага впервые вместе вышли в свет на церемонии вручения премии "Золотой глобус".
Также влюбленные работали над съемками сериала "Умираю со смеху", где Керри выступал в качестве продюсера, а также в фильме "Шучу".
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