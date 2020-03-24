Marvel хочет разорвать контракт с отказавшейся от карантина актрисой

Студия Marvel задумала разорвать контракт с актрисой Эванджелин Лилли, отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает We Got This Covered, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Руководство компании оказалось недовольно комментариями артистки и приняло решение, что в картине "Человек-муравей 3" будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли. После этого сотрудничество со звездой будет прекращено.

Уточняется, что фанаты начали требовать от Marvel увольнения 40-летней артистки из-за ее последних постов в Instagram. В них знаменитость рассказывает, что по-прежнему посещает общественные места и продолжает водить детей на занятия по гимнастике. В комментариях к одной из публикации артистка пожаловалась, что "каждый раз что-то происходит в год выборов".